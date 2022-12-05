تحديث مباشر مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم قطر 2022 من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم بتغطية مستمرة في الشوطين الأول والثاني.

من المقرر أن تبدأ مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب "974"، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

تحديث مباشر مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم قطر 2022

سنستمر معكم في تحديث مباشر على مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم قطر 2022، حيث يتشوق الجميع لمعرفة الفائز من هذه المواجهة والذي تحدد خصمه في ربع النهائي اليوم، وهو منتخب كرواتيا الذي تغلب على اليابان بركلات الجزاء الترجيحية في كأس العالم 2022.

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معلق مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية اليوم في كأس العالم قطر 2022