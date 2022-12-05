من هو حكم مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم قطر 2022؟

تعرف على حكم مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم قطر 2022 من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم في دور الـ 16.

يترقب الجمهور العاشق للساحرة المستديرة في كل مكان مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم قطر 2022، والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد 974، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 من المونديال القطري.

حكم مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية اليوم في كأس العالم قطر 2022

كشف اتحاد الفيفا لكرة القدم عن حكم مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية اليوم في كأس العالم قطر 2022، وهو الحكم الفرنسي كليمون توربان، والذي بدأ التحكيم الدولي في عام 2010، وسبق له أن أدار مبارتين في كأس العالم النسخة الحالية، المباراة الأولى الأوروغواي وكوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة، والمباراة الثانية الإكوادور والسنغال في المجموعة الأولى.

وسينضم إلى توربان في الطاقم التحكيمي لهذه المواجهة كل من الحكم المساعد نيكولا دانو، والحكم المساعد الثاني سيريل جرينيور، والحكم الرابع سلافكو فينسيتش، وحكام تقنية الفار، الحكم جيروم بريسارد، والحكم المساعد أليخاندرو هيرنانديز.

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