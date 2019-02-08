تحديد موعد الكلاسيكو الثالث بين ريال وبرشلونة

يتجدد اللقاء بين عملاقي كرة القدم الإسبانية

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) اليوم الجمعة، عن موعد مباراة الكلاسيكو الثالث في غضون شهر، بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، وذلك لحساب المرحلة الـ26 من الدوري المحلي.



وحددت الرابطة الإسبانية الثاني من الشهر المقبل موعدا للمباراة المزمع إقامتها على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل الفريق الملكي.

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وسيكون هذا الكلاسيكو الثالث للغريمين في غضون شهر تقريبا، حيث تقابل الفريقان قبل يومين في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (1-1)، وسيلتقيان مجددا في مباراة الإياب، في الـ27 من الشهر الحالي.



وينفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الريال المركز الثالث بـ42 نقطة.