آليسون يثق بقدرة ليفربول على الحسم

آليسون

خيب ليفربول آمال جماهيره بالتعادل 1-1 في آخر مباراتين بالدوري ضد ليستر سيتي ووست هام يونايتد ليصبح في رصيده 62 نقطة من 25 مباراة ويتأخر الآن بفارق الأهداف عن سيتي لكن فريق المدرب بيب جوارديولا لعب مباراة أكثر.

وقال الحارس آليسون قبل مواجهة بورنموث صاحب المركز العاشر غدا السبت "الضغط كما هو. نلعب مباراة بمباراة دون تفكير في نتائج منافسنا".

وأضاف البرازيلي (26 عاما) أن ليفربول، الذي كان يتقدم على سيتي بفارق تسع نقاط في ديسمبر كانون الأول الماضي، لم يتراجع ايمانه بقدراته هذا الموسم.

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وتابع "أظهرنا في السابق أننا نتمتع بجودة كافية وسنواصل اظهار الكفاءة في المباريات القادمة.

"يريد الجميع الفوز بهذا اللقب لكننا ننشغل بالفوز بالمباريات وعدم اهدار نقاط ولا نفكر في سيتي بل في أنفسنا ونركز فقط فيما يمكننا فعله للمضي قدما".