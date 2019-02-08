10 معلومات مهمة عن ديربي مدريد

تشهد الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) مباراة الديربي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد -صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب- والتي سيحتضنها ملعب (واندا متروبوليتانو) غدا السبت.

صحيفة "آس" الاسبانية نشرت أبرز عشر حقائق ومعلومات حول مواجهة دربي مدريد، إليكموها:

1- 163 مباراة ديربي في الليجا:

سيشهد ملعب (واندا متروبوليتانو) الديربي رقم 164 بين الفريقين في الليجا، وهي المواجهة التي في مصلحة الفريق الملكي، حيث فاز من قبل في 86 مباراة مقابل 36 للروخيبلانكوس و41 تعادلا، وسجل خلالها الميرينجي 286 هدفا فيما أحرز الأتلتي 215.

2- الديربي رقم 217 في جميع البطولات:

تواجه الفريقان من قبل في 217 مباراة بجميع المسابقات -وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)- ما بين دوري الأبطال والليغا وكأس الملك وكأس السوبر الإسبانية وكأس السوبر الأوروبية، وتمكن الفريق الملكي من الفوز في 109 مواجهات مقابل 54 لأتلتيكو والتعادل في مثلها.

3-تعادل سلبي وحيد:

نتيجة التعادل السلبي بين كلا الفريقين في الموسم الماضي كانت هي السابقة الوحيدة في واندا متروبوليتانو، حيث كانت مباراة محبطة للغاية لم يتنافس فيها الفريقان أو يبد أي منهما رغبة في تقليل الفارق مع المتصدر، وهو نفس متصدر الموسم الحالي، برشلونة.

4-أربعة تعادلات في الليغا:

شهدت آخر أربع مواجهات بين الميرينجي والأتلتي في الليغا نتيجة التعادل، (0-0) في مباراة الدور الأول للموسم الحالي على ملعب (سانتياجو برنابيو)، و(0-0) و(1-1) الموسم الماضي على ملعبي متروبوليتانو والبرنابيو، على الترتيب، وأخيرا (1-1) على ملعب الفريق الأبيض منذ موسمين، فلم يحقق أي منهما الفوز في الليغا منذ مباراة (0-3) التي فاز بها الفريق الملكي على ملعب (فيسينتي كالديرون) في 19 نوفمبر 2016.

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5-أتلتيكو مدريد لا يقبل الهزيمة:

لم يتلق الروخيبلانكوس أية خسارة على متروبوليتانو هذا الموسم في جميع المسابقات وبالتحديد خلال 16 مباراة خاضها فاز بـ 13 منها وتعادل في ثلاث، (1-1) أمام الفريق الكتالوني و(1-1) أمام إيبار و(3-3) أمام جيرونا.

6-أربعة انتصارات متتالية في الليغا:

يدخل ريال مدريد هذا الديربي بعد تحقيق أربعة انتصارات متتالية في الليغا، وهو ما لم يحدث هذا الموسم من قبل، وذلك بعد فوزه على كل من ريال بيتيس (2-1) وإشبيلية (2-0) وإسبانيول (4-2) وديبورتيفو ألافيس (3-0).

7-سيميوني في الديربي:

يخوض الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، مباراة الديربي رقم 29 له منذ توليه تدريب الفريق بنهاية شهر ديسمبر العام 2011، حيث نجح في الفوز بتسع مباريات منها 4 على ملعبه والتعادل في مثلها والخسارة في 10 وتمكن من تسجيل 31 هدفا واستقبل 38 من منافسه.

8-ألبارو موراتا وتيبو كورتوا:

ينضم المهاجم ألبارو موراتا (أتلتيكو) والحارس تيبو كورتوا (الريال) -وأيضا الحارس أنطونيو أدان (أتلتيكو) إذا شارك لبعض الدقائق- يوم السبت لقائمة 15 لاعبا شاركوا بقميص الفريقين على مدار الـ87 موسما لبطولة الدوري الإسباني، أمثال كوسمي وأولاسو ومارين خلال المواسم الأولى للمسابقة، وخوسيه أنطونيو رييس بين عامي 2006 و2010 مرورًا بلاثكانو وكابو وإبينيا وبرودن سانشيز وباثوس وبريند تشوستر وبارا وهوجو سانشيز وباكو يورينتي وجارسيا كالبو وسانتياجو سولاري، المدرب الحالي لريال مدريد.

9-أرقام قياسية:

يعد أديلاردو رودريغيز وإنريكي كويار (أتلتيكو مدريد) وبيري (ريال مدريد) أكثر اللاعبين خوضا للديربي على ملعب الروخيبلانكوس برصيد 13 مباراة لأول اثنين و15 للثالث، بينما يعد جوسيب خونكوسا (الأتلتي) وألفريدو دي ستيفانو (الميرنجي) الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 5 و8 أهداف، على الترتيب.

10-الحكم إسترادا فرنانديز:

يدير الحكم إسترادا فرنانديز مباراة الغد بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وذلك بعد إدارته لمباراة الفريقين خلال الموسم الماضي على ملعب (سانتياجو برنابيو)، والتي كانت قد انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.