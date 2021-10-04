ترتيب الدوري الإسباني 21-22 بعد نهاية المرحلة الثامنة

شهد ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022 عدة تغييرات، عقب خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول (1-2)، وسقوط برشلونة أمام أتلتيكو مدريد (0-2).
فيما يلي ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية المرحلة الثامنة:
|المركز
|الفريق
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|ريال مدريد
|22
|10
|12
|17
|2
|أتلتيكو مدريد
|11
|6
|5
|17
|3
|ريال سوسييداد
|11
|7
|4
|17
|4
|إشبيلية
|10
|3
|7
|14
|5
|أوساسونا
|11
|11
|0
|14
|6
|رايو فايكانو
|13
|8
|5
|14
|7
|أتلتيك بلباو
|7
|4
|3
|13
|8
|فالنسيا
|12
|8
|4
|12
|9
|برشلونة
|11
|7
|4
|12
|10
|ريال بيتيس
|11
|9
|2
|12
|11
|فياريال
|8
|3
|5
|11
|12
|ريال مايوركا
|7
|12
|-5
|11
|13
|إسبانيول
|6
|8
|-2
|9
|14
|إلتشي
|5
|8
|-3
|9
|15
|سيلتا فيغو
|7
|11
|-4
|7
|16
|قاديش
|7
|11
|-4
|7
|17
|غرناطة
|6
|12
|-6
|6
|18
|ليفانتي
|6
|13
|-7
|4
|19
|ديبورتيفو آلافيس
|2
|12
|-10
|3
|20
|خيتافي
|3
|13
|-10
|1
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