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ترتيب الدوري الإسباني 21-22 بعد نهاية المرحلة الثامنة

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 10:31
أتلتيكو يهزم برشلونة ويرتقي للمركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني
أتلتيكو يهزم برشلونة ويرتقي للمركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني

شهد ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022 عدة تغييرات، عقب خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول (1-2)، وسقوط برشلونة أمام أتلتيكو مدريد (0-2).

فيما يلي ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية المرحلة الثامنة:

المركز الفريق له عليه الفارق النقاط
1 ريال مدريد 22 10 12 17
2 أتلتيكو مدريد 11 6 5 17
3 ريال سوسييداد 11 7 4 17
4 إشبيلية 10 3 7 14
5 أوساسونا 11 11 0 14
6 رايو فايكانو 13 8 5 14
7 أتلتيك بلباو 7 4 3 13
8 فالنسيا 12 8 4 12
9 برشلونة 11 7 4 12
10 ريال بيتيس 11 9 2 12
11 فياريال 8 3 5 11
12 ريال مايوركا 7 12 -5 11
13 إسبانيول 6 8 -2 9
14 إلتشي 5 8 -3 9
15 سيلتا فيغو 7 11 -4 7
16 قاديش 7 11 -4 7
17 غرناطة 6 12 -6 6
18 ليفانتي 6 13 -7 4
19 ديبورتيفو آلافيس 2 12 -10 3
20 خيتافي 3 13 -10 1

 

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