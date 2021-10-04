ترتيب الدوري الإسباني 21-22 بعد نهاية المرحلة الثامنة

شهد ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022 عدة تغييرات، عقب خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول (1-2)، وسقوط برشلونة أمام أتلتيكو مدريد (0-2).

فيما يلي ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية المرحلة الثامنة: