ترتيب الدوري الإنجليزي 21-22 بعد نهاية المرحلة السابعة

شهد ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022 بعض النتائج المثيرة عقب تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي 3-3، وفوز تشيلسي على ساوثهامبتون 3-1، وتعادل مانشستر يونايتد مع إيفرتون 1-1.
فيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية المرحلة السابعة:
|المركز
|الفريق
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|تشيلسي
|15
|3
|12
|16
|2
|ليفربول
|17
|6
|11
|15
|3
|مانشستر سيتي
|14
|3
|11
|14
|4
|مانشستر يونايتد
|14
|6
|8
|14
|5
|إيفرتون
|13
|8
|5
|14
|6
|برايتون
|8
|5
|3
|14
|7
|برينتفورد
|10
|6
|4
|12
|8
|توتنهام هوتسبير
|6
|10
|-4
|12
|9
|ويست هام يونايتد
|14
|10
|4
|11
|10
|أستون فيلا
|10
|9
|1
|10
|11
|آرسنال
|5
|10
|-5
|10
|12
|ولفرهامبتون
|5
|6
|-1
|9
|13
|ليستر سيتي
|9
|12
|-3
|8
|14
|كريستال بالاس
|8
|11
|-3
|7
|15
|واتفورد
|7
|10
|-3
|7
|16
|ليدز يونايتد
|7
|14
|-7
|6
|17
|ساوثهامبتون
|5
|10
|-5
|4
|18
|بيرنلي
|5
|11
|-4
|3
|19
|نيوكاسل يونايتد
|8
|16
|-8
|3
|20
|نوريتش سيتي
|2
|16
|-14
|1
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