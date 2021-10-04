ترتيب الدوري الإنجليزي 21-22 بعد نهاية المرحلة السابعة

شهد ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022 بعض النتائج المثيرة عقب تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي 3-3، وفوز تشيلسي على ساوثهامبتون 3-1، وتعادل مانشستر يونايتد مع إيفرتون 1-1.

فيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية المرحلة السابعة: