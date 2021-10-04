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ترتيب الدوري الإنجليزي 21-22 بعد نهاية المرحلة السابعة

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 11:10
ليفربول يتعادل مع سيتي ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي
ليفربول يتعادل مع سيتي ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي

شهد ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022 بعض النتائج المثيرة عقب تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي 3-3، وفوز تشيلسي على ساوثهامبتون 3-1، وتعادل مانشستر يونايتد مع إيفرتون 1-1.

فيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية المرحلة السابعة:

المركز الفريق له عليه الفارق النقاط
1 تشيلسي 15 3 12 16
2 ليفربول 17 6 11 15
3 مانشستر سيتي 14 3 11 14
4 مانشستر يونايتد 14 6 8 14
5 إيفرتون 13 8 5 14
6 برايتون 8 5 3 14
7 برينتفورد 10 6 4 12
8 توتنهام هوتسبير 6 10 -4 12
9 ويست هام يونايتد 14 10 4 11
10 أستون فيلا 10 9 1 10
11 آرسنال 5 10 -5 10
12 ولفرهامبتون 5 6 -1 9
13 ليستر سيتي 9 12 -3 8
14 كريستال بالاس 8 11 -3 7
15 واتفورد 7 10 -3 7
16 ليدز يونايتد 7 14 -7 6
17 ساوثهامبتون 5 10 -5 4
18 بيرنلي 5 11 -4 3
19 نيوكاسل يونايتد 8 16 -8 3
20 نوريتش سيتي 2 16 -14 1

 

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