ترتيب الدوري الإيطالي 21-22 بعد نهاية المرحلة السابعة

شهد ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022 بعض التغييرات جراء تغلب يوفنتوس على تورينو 1-0، وإنتر ميلان على ساسوولو 2-1، وميلان على أتالانتا 3-2، ونابولي على فيورنتينا 2-1.

فيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية المرحلة السابعة: