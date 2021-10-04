ترتيب الدوري الإيطالي 21-22 بعد نهاية المرحلة السابعة

شهد ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022 بعض التغييرات جراء تغلب يوفنتوس على تورينو 1-0، وإنتر ميلان على ساسوولو 2-1، وميلان على أتالانتا 3-2، ونابولي على فيورنتينا 2-1.
فيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية المرحلة السابعة:
|المركز
|الفريق
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|نابولي
|18
|3
|15
|21
|2
|ميلان
|15
|5
|10
|19
|3
|إنتر ميلان
|22
|8
|14
|17
|4
|روما
|16
|8
|8
|15
|5
|فيورنتينا
|10
|11
|-1
|12
|6
|لاتسيو
|15
|12
|3
|11
|7
|يوفنتوس
|11
|10
|1
|11
|8
|أتالانتا
|10
|9
|1
|11
|9
|بولونيا
|12
|14
|-2
|11
|10
|إيمبولي
|9
|12
|-3
|9
|11
|تورينو
|9
|7
|2
|8
|12
|هيلاس فيرونا
|15
|14
|1
|8
|13
|أودينيزي
|9
|11
|-2
|8
|14
|ساسوولو
|7
|9
|-2
|7
|15
|سامبدوريا
|10
|13
|-3
|6
|16
|جنوى
|10
|16
|-6
|5
|17
|فينيتسيا
|5
|12
|-3
|5
|18
|ساليرنيتانا
|5
|15
|-10
|4
|19
|سبيتزيا
|8
|19
|-11
|4
|20
|كالياري
|8
|16
|-8
|3
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