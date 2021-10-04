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ترتيب الدوري الإيطالي 21-22 بعد نهاية المرحلة السابعة

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 10:51
ميلان يحافظ على المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي
ميلان يحافظ على المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي

شهد ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022 بعض التغييرات جراء تغلب يوفنتوس على تورينو 1-0، وإنتر ميلان على ساسوولو 2-1، وميلان على أتالانتا 3-2، ونابولي على فيورنتينا 2-1.

فيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية المرحلة السابعة:

المركز الفريق له عليه الفارق النقاط
1 نابولي 18 3 15 21
2 ميلان 15 5 10 19
3 إنتر ميلان 22 8 14 17
4 روما 16 8 8 15
5 فيورنتينا 10 11 -1 12
6 لاتسيو 15 12 3 11
7 يوفنتوس 11 10 1 11
8 أتالانتا 10 9 1 11
9 بولونيا 12 14 -2 11
10 إيمبولي 9 12 -3 9
11 تورينو 9 7 2 8
12 هيلاس فيرونا 15 14 1 8
13 أودينيزي 9 11 -2 8
14 ساسوولو 7 9 -2 7
15 سامبدوريا 10 13 -3 6
16 جنوى 10 16 -6 5
17 فينيتسيا 5 12 -3 5
18 ساليرنيتانا 5 15 -10 4
19 سبيتزيا 8 19 -11 4
20 كالياري 8 16 -8 3
كلمات دالة:ميلانالدوري الإيطالييوفنتوسإنتر ميلانلاتسيورومانابوليفيورنتيناأتالانتا

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