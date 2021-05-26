احتفظ الهلال باللقب المحلي بعد تصدره جدول ترتيب الدوري السعودي الأحد الماضي وهو اللقب الـ 17 في تاريخه بعد تغلبه على التعاون بهدفٍ نظيف ضمن المرحلة 29 وقبل الأخيرة.

ويخوض متصدر الدوري السعودي برصيد 58 نقطة لقاءً ختامياً مع ضيفه الفيصلي.

ويحتل الشباب المركز الثاني برصيد 54 نقطة وتنتظره مواجهة أخيرة ومهمة أمام ضيفه الوحدة (الرابع عشر برصيد 32) والساعي لتنجنب الهبوط.

في الوقت ذاته، يتطلع الاتحاد ثالث ترتيب الدوري السعودي بـ 53 نقطة لفرصته الأخيرة من أجل اقتناص المركز الثاني شريطة تعثر الشباب في مباراته، وفوز اتحاد جدة على مستضيفه النصر خامس الترتيب.

مباريات المرحلة الأخيرة من الدوري السعودي

الهلال - الفيصلي

النصر - الاتحاد

الأهلي - الاتفاق

الشباب - الوحدة

الرائد - الفتح

القادسية - أبها

ضمك - التعاون

العين - الباطن

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-2021 قبل المرحلة الأخيرة