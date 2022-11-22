نستعرض لكم من خلال هذه المقالة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة في المجموعة الثالثة.

يستعد منتخب السعودية اليوم لملاقاة منتخب الأرجنتين في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022، ويترقب الجميع هذا اللقاء الحماسي على ملعب "لوسيل" الذي يتسع لـ80 ألف متفرج، والذي تم اختياره أيضًا ملعب المباراة النهائية في كأس العالم 2022.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022

أعلنت قناة بي إن سبورتس القطرية في وقت سابق أنها ستبث 22 مباراة من كأس العالم مجانًا، ومن بينها مباريات المنتخبات العربية المشاركة، وفيما يلي نستعرض لكن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين اليوم:

beIN Sports

التردد: 12765

القمر الصناعي: نايلسات

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

ZDF Germany

التردد: 11362

القمر الصناعي: Astra

معدل الترميز: 22000

الاستقطاب: أفقي

La 1 Spain

التردد: 10729

القمر الصناعي: Astra

معدل الترميز: 22000

الاستقطاب: عامودي

ORF 2 Austria

التردد: 11303

القمر الصناعي: Astra

معدل الترميز: 22000

الاستقطاب: أفقي

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