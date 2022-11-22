نستعرض لكم من خلال هذه المقالة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة في المجموعة الثالثة.
يستعد منتخب السعودية اليوم لملاقاة منتخب الأرجنتين في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022، ويترقب الجميع هذا اللقاء الحماسي على ملعب "لوسيل" الذي يتسع لـ80 ألف متفرج، والذي تم اختياره أيضًا ملعب المباراة النهائية في كأس العالم 2022.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022
أعلنت قناة بي إن سبورتس القطرية في وقت سابق أنها ستبث 22 مباراة من كأس العالم مجانًا، ومن بينها مباريات المنتخبات العربية المشاركة، وفيما يلي نستعرض لكن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين اليوم:
- beIN Sports
التردد: 12765
القمر الصناعي: نايلسات
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
- ZDF Germany
التردد: 11362
القمر الصناعي: Astra
معدل الترميز: 22000
الاستقطاب: أفقي
- La 1 Spain
التردد: 10729
القمر الصناعي: Astra
معدل الترميز: 22000
الاستقطاب: عامودي
- ORF 2 Austria
التردد: 11303
القمر الصناعي: Astra
معدل الترميز: 22000
الاستقطاب: أفقي
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