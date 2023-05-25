تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وتونس في كأس العالم للشباب 2023

نستعرض لكم من خلال هذه المقالة تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد تونس في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة لعام 2023، وأهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستعد منتخب العراق اليوم لخوض ثاني المواجهات له في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقامة في الأرجنتين، وذلك أمام منتخب تونس على أرضية ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

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وخيب منتخب أسود الرافدين آمال المشجعين بعد المستوى الذي قدمه في المباراة الأولى والخسارة القاسية التي تعرض لها أمام منتخب الأوروغواي برباعية نظيفة، لذا يأمل الجمهور العراقي أن يقدم منتخب الشباب ما هو أفضل في لقاء اليوم أمام نسور قرطاج.

أما بالنسبة لمنتخب تونس للشباب، فقد تعرض هو الآخر للخسارة في الجولة الأولى من المجموعة السابعة أمام منتخب إنجلترا بهدف دون رد، ويطمح مشجعي نسور قرطاج أن يتمكن الفريق هذا المساء من الفوز والاستمرار في المنافسة في مونديال الشباب.

موعد مباراة العراق ضد تونس اليوم في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة

تقام مباراة العراق وتونس في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب 2023 مساء يوم الخميس 25 مايو 2023، وفيما يلي نستعرض موعد المباراة حسب توقيت مختلف الدول العربية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت العراق والسعودية والأردن ولبنان وسوريا

الساعة 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان

تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وتونس في كأس العالم للشباب 2023

من المقرر أن تبث مباراة العراق وتونس في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2023 على قناة بي إن سبورتس المفتوحة beIN Sports HD، وفيما يلي نستعرض لكم تردد القناة على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات: