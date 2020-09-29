تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا في جنوى و10 بالبريميير ليغ

أعلن جنوى إصابة 14 من لاعبيه والعاملين لديه بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي أعلن جاره في المدينة سامبدوريا إصابة اللاعب القادم الى صفوفه قريباً كيتا بالديه أيضاً.

وقال جنوى في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت، ارتفع عدد المصابين إلى 14 بين لاعبين وعاملين في النادي".

وغاب حارس مرمى جنوى ماتيا بيرين ولاعب الوسط لاس شونه عن المباراة التي خسرها الفريق أمام نابولي 0-6 في الدوري الإيطالي مطلع الأسبوع بسبب الإصابة بكورونا، قبل أن يتبين إصابة 12 فرداً جديداً في النادي بعد المباراة.

وأضاف البيان: "فعل قام النادي جميع الإجراءات المطلوبة وفق البروتوكول الصحي وأعلم السلطات المعنية بذلك. سنقدم تفاصيل إضافية على تطور الوضع تباعاً".

في المقابل، أعلن سامبدوريا أن لاعب موناكو بالديه الذي سينتقل الى صفوفه، مصاب بـ"كوفيد-19" بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني.

وقال النادي في بيان: "نستطيع التأكيد بأن بالديه لم يخالط أحداً من المجموعة الاحترافية وهو موجود في الحجر حالياً".

وفي الأندية الإنجليزية، سجلت 10 حالات إيجابية جديدة وفقاً لرابطة الدوري الممتاز الاثنين.

وجاء في بيان "تستطيع رابطة الدوري الممتاز التأكيد أنه في الفترة من 21 الى 27 سبتمبر، خضع 1595 لاعبا وفردا في الأندية لفحوصات للكشف عن كوفيد-19، وجاءت نتيجة 10 منهم إيجابية.

"سيخضع اللاعبون او أفراد الأندية الذين جاءت نتائجهم إيجابية للحجر الصحي لفترة 10 أيام".

وكان ويست هام أعلن منتصف الأسبوع الماضي عن إصابة لاعبين هما عيسى ديوب وجوش كولين بالاضافة إلى المدرب ديفيد مويس.

كما أعلن مانشستر سيتي الأسبوع الماضي أيضاً إصابة لاعبه وسطه إيلكاي غوندوغان بـ"كوفيد-19".

وكانت أعلى نسبة حتى الآن على مدى أسبوع واحد هي ست حالات سُجلت لدى استئناف التدريبات تمهيداً لاستكمال الدوري في مايو الفائت.

وكانت الحالات الإيجابية ارتفعت بشكل ملحوظ في بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة مما استدعى قيام السلطات الحكومية باتخاذ إجراءات صحية صارمة بينها تأخير عودة جزئية المشجعين إلى الملاعب التي كانت مقررة في الأول من أكتوبر.