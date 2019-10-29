تسريب هوية الفائز بالكرة الذهبية

كشف تقرير عن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وقالت صحيفة "ميساجيرو" الإيطالية، أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يستعد للتتويج بالكرة الذهبية، للمرة السادسة في تاريخه، متفوقاً على 29 لاعباً في القائمة التي أعدتها المجلة الفرنسية.

ونوهت أن البرتغالي تقدم على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة، ليصبح المفضل لاقتناص الجائزة، المقرر تسليمها في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس في 2 ديسمبر المقبل.

وأضافت الصحيفة أن العديد من الاتصالات أجريت في الأسابيع الأخيرة بين رونالدو واللجنة المسؤولة عن الكرة الذهبية، وأشارت إلى أن نجم يوفنتوس استقبل وفداً من فرنسا لإجراء حوار معه، من أجل نشره بعد حفل توزيع الجوائز.

وأوضحت أن رونالدو حصد لقبي الدوري وكأس السوبر في إيطاليا مع يوفي، كما نال لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال وتجاوز حاجز الـ 700 هدف في مسيرته، إلى جانب أهدافه ضد أتلتيكو مدريد وأياكس في دوري الأبطال الموسم الماضي.