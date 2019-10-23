تشافي: السد كان الأحق ببلوغ نهائي دوري أبطال آسيا

شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد على أحقية فريقه في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا لا سيما بعد المباراة المميزة التي قدمها لاعبو الزعيم.

وفشل النادي القطري في حسم بطاقة التأهل للنهائي أمام مستضيفه الهلال السعودي رغم فوزه بنتيجة 4-2، وذلك لأنه خسر ذهاباً على أرضه بنتيجة 1-4.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كانت مباراة رائعة من قبل الفريقين وتستحق أن تكون نصف النهائي.

"كنا أفضل في الذهاب والإياب وأنا فخور بفريقي، وحزين لأننا نستحق التواجد في النهائي.

"لعبنا بنفس الأسلوب كما في الذهاب، والنتيجة جاءت بسبب الطرد واليوم (أمس) لعبنا بشخصيتنا وحاولنا.

"يجب ان نتعلم ونستمر وأثبتت المباراة أننا فريق كبير، يجب أن نتعلم للبطولة القادمة، هذه المباراة للتاريخ، حاولنا الاستحواذ طوال المباراة، لدينا لاعبون على مستوى عال، وكنا على وشك التأهل وأنا حزين للخروج".