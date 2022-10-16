تشافي: سأرحل عن برشلونة في هذه الحالة..

قال الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أنه سيغادر الفريق إذا شعر بأنه لم يوفر الحلول المناسبة لإعادة البارسا إلى الواجهة على الصعيدين المحلي والأوروبي.

وباتت مهمة الفريق الكتالوني في بلوغ دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في غاية الصعوبة بعد تعادله المخيب على أرضه مع إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-3 الأسبوع الماضي.

وتنتظر البلاوغرانا مباراة صعبة أخرى في الدوري الإسباني حين يلاقي غريمه الأزلي ريال مدريد اليوم الأحد في لقاء الكلاسيكو المرتقب على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ماذا قال تشافي ؟

صرح المدرب في أقوال تناقلتها وسائل الإعلام قبل الكلاسيكو: "الضغوط كبيرة علينا، تعرضنا للكثير من الانتقادات، لكني لن أتوقف عن المحاولة والعمل.

"حين أصل ليوم أرى فيه أني غير قادر على توفير الحلول، سأرحل، فأنا لا أرضى أن يشكل وجودي مشكلة لبرشلونة."