تشافي مدرب برشلونة يوافق على صفقة دفاعية جديدة

وافق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على تحرك النادي من أجل استقطاب الظهير الأيمن البرتغالي ديوغو دالوت من مانشستر يونايتد وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

وسيكون البارسا مستعداً لضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً والمرتبط بعقدٍ حالياً في مسرح الأحلام يمتد حتى يونيو من عام 2023.

برشلونة يريد دالوت في صفقة مجانية

وبحال عدم تجديد الاتفاق الذي يربط البرتغالي بالنادي الإنجليزي، سيكون بإمكان البلاوغرانا اقتناص ظهير ميلان السابق في صفقة مجانية بحلول صيف العام المقبل.

يذكر أن دالوت خاض 10 مباريات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم حتى الآن صنع خلالها هدفين وبات عنصراً أساسياً في تشكيلة المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ.

كما شارك في 6 مباريات دولية مع منتخب البرتغال سجل فيها هدفين.