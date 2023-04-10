تشافي يحسم قراره بشأن عودة الزلزولي إلى برشلونة

البوابة – تحدث المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز حول خطط النادي فيما يخص عودة اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي المعار إلى نادي أوساسونا الموسم الحالي.

والزلزولي خلال فترة الإعارة مع أوساسونا يقدم مستويات مميزة، ووصل حتى الآن مع الفريق إلى نهائي كأس الملك الإسباني، وكان قد سجل ثنائية في آخر مباراة شارك فيها أمام إلتشي في الدوري الإسباني.

تشافي يتحدث عن مستقبل الزلزولي مع برشلونة

تحدث المايسترو تشافي حول مستقبل الجناح المغربي المميز وقال: "أنه يلعب بشكل جيد جدًا مع أوساسونا وهو يقضي فترة إعارته بشكل ممتاز، في الصيف سيعود لبرشلونة، سيتم مراقبته وتقييمه ومن ثم سيتم اتخاذ قرار مناسب، لكن بالنسبة لي أرى أنه يمكنه أن يكون لاعب مهم جدًا في المستقبل".

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وأضاف: "أنه يصنع الفرق في أوساسونا، يلعب باحترافية وبشكل ممتاز، لقد كان أداؤه مميزًا في العديد من مبارايات أوساسونا، وخاصة بعد المستوى الذي أظهره بعد تسجيله ثنائية في مرمى إلتشي، وهو المستوى الذي يجب أن يمتلكه دائمًا عندما يكون في البارسا".

واختتم تشافي: "وصلني أنه الجميع في أوساسونا يشعرون بالفرح بمشاركة عبد الصمد الزلزولي مع الفريق وبمستوى الاحترافية التي يتحلى بها، وهذا أمر جيد في الحقيقة، نحن سعيدون بما يقدمه".