تشافي يخرج عن صمته بعد تصريح تيباس بشأن برشلونة وميسي 

البوابة – علق مدرب نادي برشلونة تشافي هيرنانديز بطريقة حملت في طياتها نوع من اللامبالاة فيما يخص الاقتراحات التي تدور حول مساعدة رابطة الليغا للنادي بشأن التعاقد مع النجم ليونيل ميسي.

وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس قد صرّح في وقت سابق أنه سيكون مسرورًا لو تمكن النادي الكتالوني من التعاقد مع ميسي من جديد، لكن ذلك لن يحدث دون الالتزام باللوائح والقواعد المالية.

تشافي يرد على تصريح خافيير تيباس بطريقة ساخرة

علق تشافي على تصريحات رئيس رابطة الليغا بخصوص عودة ميسي إلى برشلونة وما هي العراقيل التي قد تمنع هذا الأمر من الحدوث، وقال: "هذا السؤال يجب أن يوجه إلى رئيس رابطة الدوري الإسباني".

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وأضاف: "أنتم تسألون الشخص الخطأ، السؤال حول عودة ميسي لا يجب أن يكون لي، هناك قوانين علينا الالتزام بها وأنا من جانبي لا أرى أن هناك أي مساعدة بخصوص ذلك، لا خيار أمامنا سوى تنفيذ ما يتوجب علينا".

يذكر أن خافيير تيباس كان قد تحدث بخصوص هذا الموضوع الأسبوع الماضي وقال: "حاليًا لا يمكن للبارسا التعاقد مع ميسي، لكن أتمنى أن يتمكنوا من حل المشاكل المالية، لا يزال هناك الكثير من الوقت ونحن بانتظار خطة واضحة من النادي".

وتابع: "يمكن لبرشلونة بيع بعض اللاعبين، أعلم أن الوضع صعب حاليًا لكن بصفتي رئيس رابطة الليغا أتمنى أن يفعل البارسا كل ما يلزم لاسترجاع ميسي، لكن يجب أن يعلم الجميع أنه لا يمكننا فعل شيء من جانبنا ولن نغير أي قوانين".