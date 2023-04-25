سيناريو صادم سيغيّر وجهة ميسي من برشلونة إلى الهلال السعودي

البوابة – ضجت المواقع خلال الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة باحتمالية عودة ليونيل ميسي إلى فريقه السابق برشلونة ، حيث أن الأمر متفق عليه من جميع الأطراف إلّا أنه لا يزال هناك ما يمنع تحقيق ذلك.

ولعل أبرز الأمور التي قد تكون عائقًا أمام عودة النجم الأرجنتيني هو الوضع المالي غير المستقر للبارسا والمشاكل التي يمر فيها حاليًا من قبل رابطة الليغا بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

كيف سيخدم عامل الوقت الهلال السعودي في قصة ميسي أكثر من برشلونة ؟

رغم انتشار العديد من الأنباء خلال الأيام الماضية عن تواجد ميسي في كتالونيا، إلّا أن ذلك ليس له علاقة بأي شيء رسمي يتعلق بعودته إلى نادي برشلونة، فبحسب ما ذكرته التقارير فإنها كانت مجرد زيارة اعتيادية التقى خلالها ميسي مع بوسكيتس وألبا.

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وتكشف التقارير أن بطل كأس العالم 2022 أكثر ما يهمه حاليًا هو أن يحسم مستقبله سريعًا لتفادي ما حدث له في 2021 حينما كان على وشك التجديد مع برشلونة حتى اللحظات الأخيرة، ولكن صدم العالم وقتها عندما أعلن البارسا أن قواعد اللعب المالي النظيف حالت دون التجديد ورحل ميسي رسميًا آنذاك بالدموع.

في ذات السياق، حدث كل شيء في ذلك الوقت سريعًا وما هي إلا ساعات وشاهد الجميع صور ميسي مع نادي باريس سان جيرمان كلاعب جديد لمدة موسمين، وهذا ما يسعى النجم الأرجنتيني لعدم تكراره هذه المرة وأن لا ينتظر حتى آخر الوقت ليقرر أين يريد الرحيل.

وأبرز ما في الأمر هذه المرة أنه في حال تأخر ميسي من حسم موقفه حتى اللحظة الأخيرة، وفشلت كل المحاولات بالعودة إلى برشلونة، فإن ذلك سيجعله يوجه مساره نحو نادي الهلال السعودي.

بمعنى آخر، فيما لو ظل ميسي معلقًا حتى اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات ولم يتمكن برشلونة من حل المشاكل المالية، وكان ميسي قد أبلغ بالفعل باريس سان جيرمان بالرحيل، فلن يكون هناك العديد من الخيارات أمام البرغوث وسيكون عليه أن يقرر إما الانتقال إلى الهلال أو إلى إنتر ميامي الأمريكي.