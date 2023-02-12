تشافي يستشيط غضبًا بسبب نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي

تحدث مدرب نادي برشلونة تشافي هيرنانديز حول مستقبل المهاجم الشاب أنسو فاتي مع الفريق وحول ما تم تداوله مؤخرًا في وسائل الإعلام عن وجود نية لبيعه الصيف المقبل.

وأعلن المايسترو بكل وضوح أن نجم برشلونة الشاب ليس للبيع ولن يتم التخلي عنه، بالإضافة إلى أنه كان غاضبًا جدًا من الحديث حول أمور الانتقالات في غير وقتها.

تشافي يعلق على شائعات انتقال فاتي من برشلونة

نقل موقع "Tribalfootball" تصريحات مدرب البلوغرانا تشافي هيرنانديز بخصوص بيع أنسو فاتي الصيف المقبل، وقال: "لا أفهم لماذا يتم الحديث عن ذلك الآن، لا يوجد سوق انتقالات حاليًا لذلك أنسو ليس للبيع، أنه لاعب مهم جدًا لنا الآن وفي المستقبل".

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وتابع تشافي: "لدي ثقة كبيرة به، وأداؤه هو من سيحدد ما إذا كان سيحصل على المزيد من الدقائق للعب أو أقل، وأنا حقيقة لدي ثقة عمياء بما سيقدمه للفريق".

وأضاف: "أنسو فاتي قطعة مهمة جدًا في البارسا في الوقت الحالي وفي المستقبل أيضًا، لكن عليه أن يكون صبورًا، ويجب أن يتم بذل الكثير من الجهد في كل شيء".

واختتم: "الميركاتو الشتوي انتهى، وأنا لا أعرف لماذا نتحدث عن هذا الموضوع الآن، علينا أن نركز على أمور أهم، وبالنسبة لي الأمر الواضح وهو أن فاتي عليه أن يكمل مشواره مع برشلونة".