هالاند على أعتاب تحطيم رقم صلاح في الدوري الإنجليزي

البوابة – تمكن نجم مانشستر سيتي المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند من معادلة رقم نجم ليفربول محمد صلاح بأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز والمؤلف من 38 مباراة.

وكان السيتي قد تمكن من الفوز على ليستر سيتي 3-1 يوم السبت، ليصبح الفارق ثلاث نقاط فقط مع متصدر الدوري الإنجليزي نادي آرسنال، حيث كان لهالاند الذي لعب لـ45 دقيقة فقط هدفين من توقيعه.

هالاند يحطم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

بعد انتهاء الشوط الأول، كان المهاجم الدولي النرويجي قد سجل هدفين للسيتي، أحدهما من ركلة جزاء، والآخر عن طريق تسديدة قوية هزت شباك حارس ليستر بعد تمريرة رائعة من كيفين دي بروين، ليصبح في رصيد هالاند 32 هدفًا خلال الموسم الحالي.

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وبذلك يكون الدبابة النرويجية قد تعادل مع محمد صلاح بأكبر عدد من الأهداف في 38 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كانت حصيلة الملك المصري من الأهداف 32 في موسم 2017-2018.

وما هو مؤكد في الوقت الحالي، أن إيرلينغ هالاند سيتجاوز هذا الرقم الخاص بالنجم المصري، حيث أنه لا تزال هناك عدد من المباريات ليخوضها برفقة مانشستر سيتي في البريميرليغ.