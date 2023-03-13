تشافي يوجه رسالة لنجوم برشلونة قبل كلاسيكو 19 مارس

البوابة – وجه تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة الإسباني رسالة للاعبي الفريق بعد تحقيق الفوز يوم أمس على أتلتيك بيلباو في منافسات الدوري الإسباني.

وكان النجم البرازيلي رافينيا هو صاحب الهدف الوحيد في اللقاء الذي مكن الفريق من حصد ثلاث نقاط مهمة قبل موقعة كلاسيكو الأحد المقبل 19 مارس 2023 أمام ريال مدريد.

تشافي يطالب لاعبي برشلونة بهذا الأمر قبل الكلاسيكو

صرّح المايسترو تشافي هيرنانديز عقب مباراة أتلتيك بيلباو أن الإخفاق في مثل هذه المباريات أمر مألوف وطبيعي جدًا من النواحي الهجومية وطالب مهاجمي الفريق بالمزيد خاصة مع اقتراب كلاسيكو الدوري الإسباني الأحد القادم.

اقرأ أيضًا: الحظ يخدم برشلونة ويمنحه انتصاراً ثميناً على بلباو

وقال تشافي: "لقد كانت مباراة صعبة، في سان ماميس دائمًا ما نعاني وهذا ما حدث، أنه انتصار ذهبي بالنسبة لنا ولقد حصدنا ثلاث نقاط مهمة".

وأضاف: "لقد حافظنا على فارق التسع نقاط في الصدارة، ونحن الآن ذاهبون إلى الكلاسيكو الأحد المقبل بكل ثقة، لكن علينا أن نتحسن هجوميًا، لقد أضعنا أكثر من فرصة في الشوط الثاني سواء عن طريق أنسو، بالدي، وحتى ليفاندوفكسي".

واختتم: "علينا تحسين هذا الجانب، وأن نكون أكثر هدوءًا وصبرًا وأن نلعب أكثر في الناحية الهجومية، الناحية الدفاعية لا يوجد عليها كلام، لكن الحقيقة هي أننا علينا أن نهاجم بشكل أفضل".

يشار إلى أن برشلونة سيواجه ريال مدريد في الكلاسيكو يوم الأحد على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، وذلك قبل استراحة الدوري الإسباني بسبب فترة التوقف الدولي".