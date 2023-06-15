تشكيلات الفرق: إسبانيا – إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023

تعرف على أبرز التفاصيل حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من منتخب إسبانيا ونظيره منتخب إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 المرتقب مساء اليوم.

يستعد منتخب إسبانيا لملاقاة نظيره منتخب إيطاليا على أرضية ملعب "دي غرولش فيست" شرق هولندا، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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وكان يوم أمس قد تغلب المنتخب الكرواتي على الطواحين الهولندية، ليصبح هو الطرف الأول في نهائي الأمم الأوروبية في انتظار معرفة الطرف الثاني في النهائي اليوم بعد انتهاء لقاء إسبانيا وإيطاليا.

تشكيلة إسبانيا المتوقعة اليوم أمام إيطاليا في الأمم الأوروبية

المدرب: لويس دي لا فوينتي

التشكيلة: 4-5-1

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: جوردي ألبا ، إيميريك لابورت ، روبين لي نورماند ، داني كارفاخال

خط الوسط: مارتين زوبيميندي ، رودري ، داني أولمو ، ماركو أسينسيو ، جافي

خط الهجوم: ألفارو موراتا

تشكيلة إيطاليا المتوقعة اليوم أمام إسبانيا في الأمم الأوروبية

المدرب: روبيرتو مانشيني

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: سبينازولا ، أتشيربي ، تولوي ، دي لورينزو

خط الوسط: باريلا ، جورجينيو ، ماركو فيراتي

خط الهجوم: كييزا ، ريتيجي ، بيليغريني