تشكيلات الفرق: الأهلي - الزمالك في الدوري المصري 2023

ننقل لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من الأهلي ونظيره الزمالك، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستعد نادي الأهلي اليوم لخوض مواجهة نارية أمام الغريم التقليدي الزمالك على أرضية ملعب "استاد القاهرة الدولي"، وهذا في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز 2023 في الجولة 31 المؤجلة والمقرر أن تلعب الساعة 8:30 م بتوقيت مصر والسعودية.

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ورغم أن المارد الأحمر حسم لقب الدوري المصري رسميًا للمرة 43 في تاريخه، إلّا أن دائمًا ما تكون المواجهة أمام الزمالك ذات طابع خاص ويتشوق لمتابعتها الجمهور سواء كان مشجعَا لهذا الفريق أو ذاك.

تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام الزمالك في الدوري المصري 2023

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول ، ياسر ابراهيم ، محمد عبد المنعم ، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية ، أليو ديانج ، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات ، بيرسي تاو ، محمود كهربا

تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم أمام الأهلي في الدوري المصري 2023

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الغني ، مصطفى الزناري ، حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا ، عمرو السيسي ، سيد عبد الله نيمار ، أحمد فتوح ، أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم: ناصر منسي ، سيف الدين الجزيري