  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلات الفرق: الأهلي طرابلس - الهلال في البطولة العربية للأندية 2023

تشكيلات الفرق: الأهلي طرابلس - الهلال في البطولة العربية للأندية 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 27 تمّوز / يوليو 2023 - 08:51
تشكيلات الفرق: الأهلي طرابلس - الهلال في البطولة العربية للأندية 2023
تشكيلات الفرق: الأهلي طرابلس - الهلال في البطولة العربية للأندية 2023 (AFP)

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من الأهلي طرابلس الليبي ونظيره الهلال السعودي في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

اقرأ ايضاًموعد مباراة الاتحاد والترجي الرياضي في البطولة العربية 2023 والقنوات الناقلةموعد مباراة الاتحاد والترجي الرياضي في البطولة العربية 2023 والقنوات الناقلة

يستعد اليوم الهلال السعودي لمواجهة الأهلي طرابلس على أرضية ملعب "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية" في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة العربية للأندية 2023.

اقرأ أيضًا: الأهلي السعودي يتواصل مع مدرب نابولي السابق لوتشيانو سباليتي

وتحمل المجموعة الثانية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال منافسات قوية، حيث تضم كل من الهلال والأهلي طرابلس والسد القطري والوداد الرياضي المغربي.

تشكيلة الأهلي طرابلس المتوقعة أمام الهلال في البطولة العربية للأندية 2023

حراسة المرمى: أحمد محمد الفيتوري
خط الدفاع: كمال التربي ، رمضان سلامة ، المهدي المصري ، هيثم العيوني
خط الوسط: العمامي ، علي أبو عرقوب ، أيوب عياد ، إيمانويل إيجيتور 
خط الهجوم: معتز المهدي ، يحيى الزليتني

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الأهلي طرابلس في البطولة العربية للأندية 2023

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: ناصر الدوسري ، علي البليهي ، خاليدو كوليبالي ، سعود عبد الحميد
خط الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ، روبن نيفيس ، أندريه كاريو
خط الهجوم: سالم الدوسري ، عبد الله الحمدان ، ميشيل ديلغادو

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن