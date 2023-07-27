تشكيلات الفرق: الأهلي طرابلس - الهلال في البطولة العربية للأندية 2023

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من الأهلي طرابلس الليبي ونظيره الهلال السعودي في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

يستعد اليوم الهلال السعودي لمواجهة الأهلي طرابلس على أرضية ملعب "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية" في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة العربية للأندية 2023.

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وتحمل المجموعة الثانية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال منافسات قوية، حيث تضم كل من الهلال والأهلي طرابلس والسد القطري والوداد الرياضي المغربي.

تشكيلة الأهلي طرابلس المتوقعة أمام الهلال في البطولة العربية للأندية 2023

حراسة المرمى: أحمد محمد الفيتوري

خط الدفاع: كمال التربي ، رمضان سلامة ، المهدي المصري ، هيثم العيوني

خط الوسط: العمامي ، علي أبو عرقوب ، أيوب عياد ، إيمانويل إيجيتور

خط الهجوم: معتز المهدي ، يحيى الزليتني

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الأهلي طرابلس في البطولة العربية للأندية 2023

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ناصر الدوسري ، علي البليهي ، خاليدو كوليبالي ، سعود عبد الحميد

خط الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ، روبن نيفيس ، أندريه كاريو

خط الهجوم: سالم الدوسري ، عبد الله الحمدان ، ميشيل ديلغادو