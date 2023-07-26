تعرف على موعد مباراة الاتحاد والترجي الرياضي في البطولة العربية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الأولى من دور المجموعات.

يلتقي الاتحاد السعودي بنظيره نادي الترجي الرياضي التونسي على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك فهد الرياضية" في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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وسيكون معقل النمور نادي الاتحاد السعودي الذي فاز ببطولة كأس العرب مرة واحدة فقط عام 2005 أمام مهمة صعبة ومواجهة قوية ضد الترجي الملقب بـ"غول أفريقيا" والذي يعد الأكثر فوزًا بالبطولة العربية برصيد 3 ألقاب بالتساوي مع الرشيد العراقي.

متى موعد مباراة الاتحاد والترجي الرياضي في البطولة العربية 2023؟

تقام مباراة الاتحاد السعودي ضد الترجي الرياضي التونسي في البطولة العربية للأندية مساء يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن والعراق، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والترجي في البطولة العربية 2023؟

شبكة قنوات الرياضية السعودية هي الناقل الحصري لمباريات البطولة العربية للأندية 2023، حيث ستبث المواجهة بين الاتحاد والترجي في بطولة كأس الملك سلمان على قناة SSC 1 HD، كما يمكن متابعة اللقاء على الباقة الرياضية الخاصة بتطبيق شاهد VIP.