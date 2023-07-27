تشكيلات الفرق: الاتحاد - الترجي الرياضي في البطولة العربية للأندية 2023

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من الاتحاد السعودي ونظيره الترجي الرياضي التونسي في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

يخوض نادي الاتحاد السعودي اليوم مواجهة قوية أمام غول أفريقيا نادي الترجي الرياضي التونسي على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك فهد الرياضية" في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة العربية للأندية 2023.

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ويترقب عشاق النمور متابعة هذا اللقاء خاصة وأنه قد يشهد مشاركة الصفقات الجديدة في التشكيلة الأساسية وعلى رأسها النجم الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه نجم تشيلسي السابق نغولو كانتي.

تشكيلة الترجي الرياضي المتوقعة أمام الاتحاد في البطولة العربية للأندية 2023

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: ياسين مرياح ، محمد أمين توغاي ، رائد بوشنيبة ، محمد أمين بن حميدة

خط الوسط: يوسف أومارو ، معتز زدام ، حسام تقا

خط الهجوم: أسامة بوقرة ، أنايو إيوالا ، محمد علي بن حمودة

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الترجي الرياضي في البطولة العربية للأندية 2023

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي

خط الدفاع: مد الله العليان ، أحمد الشراحيلي ، زكريا هوساوي ، أحمد بامسعود

خط الوسط: عمر الجدعاني ، نغولو كانتي ، إيغور كورنادو

خط الهجوم: رومارينيو ، كريم بنزيما ، جوتا