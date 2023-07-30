تشكيلات الفرق: الشرطة – الترجي في البطولة العربية للأندية 2023

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من الشرطة العراقي ونظيره الترجي التونسي، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة العربية 2023.

يلتقي الشرطة العراقي اليوم بنظيره الترجي التونسي على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك فهد الرياضية" في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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الشرطة العراقي يمتلك في رصيده ثلاث نقاط بعد فوزه على الصفاقسي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى، أما "غول أفريقيا" الترجي رصيده صفر من النقاط بعد الخسارة أمام الاتحاد السعودي بهدفين مقابل هدف.

تشكيلة الشرطة المتوقعة أمام الترجي في البطولة العربية 2023

حراسة المرمى: أحمد باسل فاضل

خط الدفاع: فيصل جاسم ، كرار التكريتي ، يحيى علوان

خط الوسط: سومانا ، نيانغ ، علاء عبد الزهرة ، فهد اليوسف

خط الهجوم: خضير ، فرحان ، محمد داود ياسين

تشكيلة الترجي المتوقعة أمام الشرطة في البطولة العربية 2023

حراسة المرمى: ميميش

خط الدفاع: مرياح ، توغاي ، بوشنيبة ، بن حميدة

خط الوسط: وهابي ، أومارو ، تقا

خط الهجوم: بوقرة ، إيوالا ، بن حمودة