تعرف على موعد مباراة الشرطة ضد الترجي في البطولة العربية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الجولة الثانية من دور المجموعات.

يستعد الشرطة العراقي اليوم لخوض ثاني المواجهات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 أمام نظيره الترجي التونسي على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك فهد الرياضية" في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

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الشرطة العراقي استطاع حصد أول ثلاث نقاط في البطولة العربية بعد فوزه بهدف دون رد على الصفاقسي التونسي في الجولة الأولى، أما الترجي فقد تعرض للهزيمة في أول مواجهة له أمام الاتحاد السعودي بعد تألق النجم الفرنسي كريم بنزيما.

متى موعد مباراة الشرطة ضد الترجي في البطولة العربية 2023؟

تقام مباراة الشرطة ضد الترجي في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة العربية للأندية مساء يوم الأحد الموافق 30 يوليو 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت العراق ومصر والسعودية، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشرطة والترجي في البطولة العربية 2023؟

شبكة قنوات السعودية الرياضية هي الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، حيث سيتم بث مواجهة الشرطة والترجي اليوم على قناة SSC 1 HD، كما يمكن متابعة اللقاء من خلال الاشتراك بالباقة الرياضية على تطبيق Shahid VIP.