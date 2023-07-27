تشكيلات الفرق: النادي الصفاقسي - الشرطة في البطولة العربية للأندية 2023

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من النادي الصفاقسي التونسي ونظيره الشرطة العراقي في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

يلتقي اليوم النادي الصفاقسي التونسي مع نظيره الشرطة العراقي على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك فهد الرياضية" في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة العربية للأندية 2023.

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وستكون المنافسة في المجموعة الأولى من كأس الملك سلمان حامية الوطيس، حيث تضم إلى جانب الصفاقسي والشرطة كل من الترجي الرياضي والاتحاد السعودي ولن تكون مهمة الصعود للدور القادم سهلة أبدًا.

تشكيلة النادي الصفاقسي المتوقعة أمام الشرطة في البطولة العربية للأندية 2023

حراسة المرمى: محمد قعلول

خط الدفاع: مراد بن يونس ، عزيز السايحي ، عصمان كامارا ، علاء غرام

خط الوسط: شادي همامي ، حسين علي ، ، نوح عبيد

خط الهجوم: محمد كانتي ، محمد عياد ، إسماعيل دياكيتي

تشكيلة الشرطة المتوقعة أمام النادي الصفاقسي في البطولة العربية للأندية 2023

حراسة المرمى: أحمد فاضل

خط الدفاع: خضر علي ، كرار ، سعد ناجي ، حسام الشويلي

خط الوسط: ذو الفقار يونس ، أمجد عطوان ، فهد يوسف

خط الهجوم: محمد قاسم ، محمد داود ، علاء عبد الزهرة