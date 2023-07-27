  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلات الفرق: النادي الصفاقسي - الشرطة في البطولة العربية للأندية 2023

تشكيلات الفرق: النادي الصفاقسي - الشرطة في البطولة العربية للأندية 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 27 تمّوز / يوليو 2023 - 08:12
تشكيلات الفرق: النادي الصفاقسي - الشرطة في البطولة العربية للأندية 2023
تشكيلات الفرق: النادي الصفاقسي - الشرطة في البطولة العربية للأندية 2023 (AFP)

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من النادي الصفاقسي التونسي ونظيره الشرطة العراقي في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

اقرأ ايضاًموعد مباراة الصفاقسي ضد الشرطة في البطولة العربية 2023 والقنوات الناقلةموعد مباراة الصفاقسي ضد الشرطة في البطولة العربية 2023 والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم النادي الصفاقسي التونسي مع نظيره الشرطة العراقي على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك فهد الرياضية" في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة العربية للأندية 2023.

اقرأ أيضًا: الأهلي السعودي يتواصل مع مدرب نابولي السابق لوتشيانو سباليتي

وستكون المنافسة في المجموعة الأولى من كأس الملك سلمان حامية الوطيس، حيث تضم إلى جانب الصفاقسي والشرطة كل من الترجي الرياضي والاتحاد السعودي ولن تكون مهمة الصعود للدور القادم سهلة أبدًا.

تشكيلة النادي الصفاقسي المتوقعة أمام الشرطة في البطولة العربية للأندية 2023

حراسة المرمى: محمد قعلول
خط الدفاع: مراد بن يونس ، عزيز السايحي ، عصمان كامارا ، علاء غرام
خط الوسط: شادي همامي ، حسين علي ، ، نوح عبيد 
خط الهجوم: محمد كانتي ، محمد عياد ، إسماعيل دياكيتي

تشكيلة الشرطة المتوقعة أمام النادي الصفاقسي في البطولة العربية للأندية 2023

حراسة المرمى: أحمد فاضل
خط الدفاع: خضر علي ، كرار ، سعد ناجي ، حسام الشويلي
خط الوسط: ذو الفقار يونس ، أمجد عطوان ، فهد يوسف
خط الهجوم: محمد قاسم ، محمد داود ، علاء عبد الزهرة

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن