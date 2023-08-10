تشكيلات الفرق: النصر - الهلال في نهائي البطولة العربية 2023

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من النصر ونظيره الهلال في نهائي البطولة العربية 2023، إلى جانب أهم تفاصيل هذا الديربي الناري المنتظر يوم السبت.

تحتضن أرضية ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية" يوم السبت ديربي الغضب بين النصر والهلال في إطار منافسات نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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المواجهة ستكون حماسية بلا شك ولن يكون التوقع بالنتيجة النهائية أمرًا سهلًا، حيث أن هناك رونالدو وماني وبروزوفيتش في النصر من جهة، وفي الجهة الأخرى الهلال يراهن أيضًا على الصفقات والنجوم الجدد مثل روبن نيفيس ومالكوم و سافيتش وغيرهم من الأسماء الأخرى.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام النصر في نهائي البطولة العربية 2023

حراسة المرمى: حبيب الوطيان

خط الدفاع: ياسر الشهراني ، علي البليهي ، كاليدو كوليبالي ، سعود عبد الحميد

خط الوسط: روبن نيفيس ، محمد كنو ، ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: ميشيل ديلغادو ، سالم الدوسري ، عبد الله الحمدان

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الهلال في نهائي البطولة العربية 2023