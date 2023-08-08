تشكيلات الفرق: الهلال - الشباب في نصف نهائي البطولة العربية 2023

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من الهلال السعودي ونظيره الشباب السعودي في البطولة العربية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الدور نصف النهائي.

يستعد نادي الهلال لمواجهة نادي الشباب على أرضية ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية" في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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الزعيم الأزرق تمكن من دك شباك الاتحاد بثلاثية مقابل هدف ليحجز مقعده عن جدارة واستحقاق في المربع الذهبي من البطولة، فيما تمكن الشباب من الوصول للنصف النهائي بصعوبة بعد الفوز على الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الهلال في نصف نهائي البطولة العربية 2023

حراسة المرمى: كيم سيونغ جي

خط الدفاع: فواز الصقور ، ماجد كنبة ، حسان تمبكتي ، حسين الصبياني

خط الوسط: رياض شراحيلي ، غوستافو كويلار ، إيفر بانيغا

خط الهجوم: عبد الله الجوعي ، أحمد عبده ، هتان باهبري

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الشباب في نصف نهائي البطولة العربية 2023