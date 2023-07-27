تشكيلات الفرق: الوحدات - الفيصلي في إياب كأس السوبر الأردني 2023

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من نادي الوحدات وغريمه التقليدي نادي الفيصلي في إياب كأس السوبر الأردني 2023.

يستعد عشاق الكرة الأردنية والعربية عمومًا لمتابعة مباراة الوحدات والفيصلي على أرضية ملعب "استاد عمان الدولي" في إطار منافسات إياب كأس السوبر الأردني 2023 يوم الجمعة.

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وكان المارد الأخضر قد تمكن من تحقيق فوز مثير في لقاء الذهاب، حيث افتتح الفيصلي التسجيل في البداية عن طريق مهند خير الله السليمان، ليعود الوحدات بريمونتادا قوية بعد دخول أنس العوضات وتألقه بهدف مميز في الدقيقة 62، ومن ثم هدف الفوز بتوقيع يوسف أبو جزر في الوقت القاتل لتنتهي بنتيجة 2-1.

تشكيلة الوحدات المتوقعة أمام الفيصلي في كأس السوبر الأردني 2023

حراسة المرمى: أحمد عبد الستار

خط الدفاع: فراس شلباية ، فادي الناطور ، عرفات الحاج ، دانيال عفانة

خط الوسط: محمود شوكت ، يوسف أبو الجزر ، عامر أبو جاموس ، مهند أبو طه ، محمد موالي

خط الهجوم: محمود زعترةَ

تشكيلة الفيصلي المتوقعة أمام الوحدات في كأس السوبر الأردني 2023

حراسة المرمى: محمد العمواسي

خط الدفاع: أنس بني ياسين ، حسام أبو الذهب ، مافيلا ، محمد كلوب

خط الوسط: عبيدة السمارنة ، يوسف أبو جلبوش ، خالد زكريا ، رزق بني هاني ، أمين الشناينة

خط الهجوم: محمد العكش