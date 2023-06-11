تشكيلات الفرق: الوداد الرياضي - الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

تعرف على أبرز التفاصيل حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من الوداد الرياضي ونظيره الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 في مرحلة الإياب اليوم الأحد 11 يونيو 2023.

يستعد كل من الوداد الرياضي المغربي ونظيره الأهلي المصري لخوض الإياب في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، والذي سيحتضنه ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" في المغرب هذا المساء.

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المارد الأحمر كان قد تمكن في مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضية ملعبه "استاد القاهرة الدولي" من الفوز بنتيجة 2-1 على الوداد المغربي الذي يتطلع اليوم لاستغلال عامل الأرض والجمهور في لقاء الإياب للظفر بلقب دوري الأبطال الإفريقي لهذا الموسم.

تشكيلة الوداد الرياضي المتوقعة أمام الأهلي اليوم

المدرب: سفين فاندنبروك

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: يوسف مطيع

خط الدفاع: يحيى عطية الله ، أرسين زولا ، أمين أبو الفتح ، أيوب المعلود

خط الوسط: عبد الله حيمودي ، يحيى جبران ، رضا الجعدي

خط الهجوم: زهير المترجي ، بولي جونيور ، محمد أوناجم

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الوداد الرياضي اليوم

المدرب: مارسيل كولر

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول ، محمد عبد المنعم ، محمد هاني ، ياسر ابراهيم

خط الوسط: عمرو السولية ، حمدي فتحي ، مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات ، محمد شريف ، بيرسي تاو