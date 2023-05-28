تشكيلات الفرق: تشيلسي - نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

نستعرض لكم من خلال هذه المقالة أبرز التوقعات حول تشكيلات الفرق المتوقعة في مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة 38 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 .

يستقبل نادي تشيلسي اليوم نظيره نادي نيوكاسل يونايتد على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" في إطار منافسات الجولة 38 من مسابقة الدوري الإنجليزي 2023، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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البلوز يدخل هذه المواجهة باحثًا عن فوز معنوي يراضي به الجماهير اللندنية، وذلك بعد أن ضمن المركز 12 في ترتيب الدوري الإنجليزي الذي لن يهبط به ولن يشارك خلاله في أي مسابقة أوروبية الموسم القادم.

في حين أن الماكبايس يطمح بقيادة إيدي هاو لحصد ثلاث نقاط في لندن، خاصة بعد التراجع للمركز الرابع بينما كانت التطلعات أن ينتهي الموسم والفريق يحتل المركز الثالث كما في سابق الجولات.

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد اليوم في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي؟

تنقل مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 3 HD Premium، وسيتولى المعلق جواد بدة مهمة الوصف والتعليق على أحداث ومجريات هذه المباراة.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام نيوكاسل يونايتد اليوم

المدرب: فرانك لامبارد

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: أزبيليكويتا ، سيلفا ، كوليبالي ، لويس هال

خط الوسط: جالاجر ، إنزو فرنانديز ، لوفتوس تشيك

خط الهجوم: زياش ، جواو فيليكس ، مودريك

تشكيلة نيوكاسل يونايتد المتوقعة أمام تشيلسي اليوم

المدرب: إيدي هاو

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: تارغيت ، بوتمان ، شار ، تربيير

خط الوسط: أندرسون ، غيماريش ، لونغستاف

خط الهجوم: ألميرون ، ويلسون ، إيساك