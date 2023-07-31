تشكيلات الفرق: ريال مدريد - يوفنتوس في المباراة الودية 2023

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من ريال مدريد ونظيره يوفنتوس في المباراة الودية 2023، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة ضمن جولة أبطال كرة القدم التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

يخوض نادي ريال مدريد الإسباني ودية قوية أمام نادي يوفنتوس الإيطالي على أرضية ملعب "استاد كامبينغ وورلد" في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد ضمن جولة أبطال كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية.

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الريال تلقى خسارة قاسية في الودية الأخيرة بعد أن دكت شباكه بثلاثية نظيفة على يد غريمه التقليدي نادي برشلونة، أما اليوفي الذي يخوض الودية الثانية له هذا الصيف، فكان قد تعادل إيجابيًا في المباراة الماضية بهدفين لمثلهما أمام منافسه المحلي إي سي ميلان.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ريال مدريد في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو ، بريمر ، غاتي

خط الوسط: تيموثي وياه ، لوكاتيلي ، رابيو ، كوسيتيتش

خط الهجوم: كييزا ، ميليك

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام يوفنتوس في المباراة الودية 2023