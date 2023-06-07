تشكيلات الفرق: فيورنتينا - وست هام يونايتد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023

تعرف على أبرز التفاصيل حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من فيورنتينا ونظيره وست هام يونايتد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023 اليوم الأربعاء 7 يونيو.

تلعب اليوم مباراة نارية في العاصمة التشيكية براغ بين نادي فيورنتينا الإيطالي ونظيره نادي وست هام يونايتد الإنجليزي في إطار منافسات نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023 على أرضية ملعب "فورتونا أرينا".

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ومن المقرر أن تبث المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق علي محمد علي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيلة فيورنتينا المتوقعة أمام وست هام يونايتد اليوم

المدرب: فينشينزو إيتاليانو

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: شيروفوليني

خط الدفاع: دودو ، مارتينيز كوارتا ، إيجور ، بيراجي

خط الوسط: دنكان ، ماندراجورا ، أمرابط

خط الهجوم: إيكوني ، سابونارا ، كابرال

تشكيلة وست هام يونايتد المتوقعة أمام فيورنتينا اليوم

المدرب: ديفيد مويس

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: فابيانسكي

خط الدفاع: كوفال ، كهرير ، أجورد ، إيمرسون

خط الوسط: ديكلان رايس ، داونز ، باكيتا

خط الهجوم: بوين ، بن رحمة ، أنطونيو