تشكيلات الفرق: كرواتيا - إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023

تعرف على أبرز التفاصيل حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من منتخب كرواتيا ونظيره منتخب إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 مساء اليوم.

يلتقي منتخب كرواتيا اليوم ضد نظيره منتخب إسبانيا على أرضية ملعب "فينورد" في مدينة نوتردام الهولندية، وذلك ضمن إطار منافسات نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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المنتخب الكرواتي تمكن من تجاوز الطواحين الهولندية في نصف النهائي بفوز ساحق بنتيجة 4-2، فيما تمكن الماتادور الإسباني من إقصاء إيطاليا في نفس الدور بفوز مثير بنتيجة 2-1.

تشكيلة كرواتيا المتوقعة أمام إسبانيا اليوم في نهائي الأمم الأوروبية 2023

المدرب: زلاتكو داليتش

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يوسيب يورانوفيتش ، يوسيب سوتالو ، مارتين إيرليك ، بورنا سوسا

خط الوسط: مودريتش ، كوفاتشيتش ، بروزوفيتش

خط الهجوم: إيفان بيريسيتش ، كراماريتش ، ماريو باساليتش

تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام كرواتيا اليوم في نهائي الأمم الأوروبية 2023

المدرب: لويس دي لا فوينتي

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: جوردي ألبا ، إيميريك لابورت ، نورماند ، داني كارفاخال

خط الوسط: رودري ، زوبيميندي ، جافي

خط الهجوم: أولمو ، أسينسيو ، موراتا