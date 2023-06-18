تشكيلات الفرق: هولندا - إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2023

تعرف على أبرز التفاصيل حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من منتخب هولندا ونظيره منتخب إيطاليا في لقاء تحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية 2023 مساء اليوم.

يستعد منتخب هولندا اليوم لخوض مواجهة قوية ضد نظيره منتخب إيطاليا على أرضية ملعب "دي غرولش فيست"، وذلك ضمن إطار منافسات تحديد المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023 المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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الطواحين الهولندية خرجت من نصف النهائي في بطولة الأمم الأوروبية على يد كرواتيا بعد التعرض لهزيمة بنتيجة 4-2، أما المنتخب الإيطالي تم إقصاؤه من نفس الدور أمام المتادور الإسباني بعد الخسارة بنتيجة 2-1.

تشكيلة هولندا المتوقعة أمام إيطاليا اليوم في الأمم الأوروبية 2023

المدرب: لويس فان خال

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: بيلو

خط الدفاع: ناثان آكي ، جيرترويدا ، فان دايك ، دومفريس

خط الوسط: دي يونغ ، ماتس فيفر ، كووبميينزر

خط الهجوم: مالين ، جاكبو ، تشافي سيمونز

تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام هولندا اليوم في الأمم الأوروبية 2023

المدرب: روبيرتو مانشيني

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دي لورينزو ، تولوي ، بونوتشي ، أتشيربي

خط الوسط: فراتيسي ، جورجينيو ، باريلا

خط الهجوم: زانيولو ، أيموبيلي ، سبينازولا