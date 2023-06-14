تشكيلات الفرق: هولندا - كرواتيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023

نستعرض معكم من خلال هذه المقالة أبرز التفاصيل حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من منتخب هولندا ونظيره منتخب كرواتيا اليوم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023.

يستعد منتخب هولندا اليوم لاستضافة منتخب كرواتيا على أرضية ملعب "فينورد" في مدينة نوتردام في إطار منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023، وذلك في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة هولندا وكرواتيا ضد الفائز من مواجهة إسبانيا وإيطاليا في نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد المقبل على نفس ملعب مباراة اليوم "فينورد".

تشكيلة هولندا المتوقعة أمام كرواتيا اليوم

المدرب: لويس فان خال

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: جوستين بيلو

خط الدفاع: دومفريس ، فان دايك ، بوتمان ، ناثان آكي

خط الوسط: دي روون ، دي يونغ ، فينالدوم

خط الهجوم: بيرغوين ، جاكبو ، سيمونز

تشكيلة كرواتيا المتوقعة أمام هولندا اليوم

المدرب: زلاتكو داليتش

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يورانوفيتش ، سوتالو ، إيرليك ، بورنا سوسا

خط الوسط: كوفاتشيتش ، بروزوفيتش ، مودريتش

خط الهجوم: بازاليتش ، كراماريتش ، بيريسيتش