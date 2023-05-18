تعرف على تشكيلات الفِرق: إشبيلية – يوفنتوس في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

تقام اليوم مباراة إشبيلية ضد يوفنتوس في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي 2023 على أرضية ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في إسبانيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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اليوفي كان في مباراة الذهاب قد اقتنص في الدقائق الأخيرة تعادلًا ثمينًا على أرضه بعد أن كان متأخرًا بهدف طوال اللقاء، ولن تكون مواجهة اليوم سهلة أبدًا أمام إشبيلية الذي يعتبر هذه البطولة هي المفضلة بالنسبة له.

تشكيلة إشبيلية المتوقعة اليوم ضد يوفنتوس في الدوري الأوروبي

المدرب: خوسيه لويس مينديليبار

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نافاس ، بادي ، غوديل ، أكونيا

خط الوسط: فرناندو ، راكيتيتش ، توريس

خط الهجوم: أوكامبوس ، النصيري ، بريان خيل

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في الدوري الأوروبي

المدرب: ماسيميليانو أليغري

التشكيلة: 3-5-1-1

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: ساندرو ، غاتي ، دانيلو

خط الوسط: كوسيتيتش ، رابيو ، لوكاتيلي ، ميريتي ، كوادرادو

خط الهجوم: دي ماريا ، فلاهوفيتش