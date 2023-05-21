تعرف على تشكيلات الفِرَق: نابولي – إنتر ميلان في الدوري الإيطالي 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة القوية في الأسبوع 36 من الكالتشيو.

يستضيف نادي نابولي اليوم أحد أطراف نهائي دوري أبطال أوروبا نادي إنتر ميلان على أرضية ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في إطار منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في مباراة نابولي والأنتر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل عبر قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة أبو ظبي بريميوم 1 بصوت المعلق فارس عوض.

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لقب الكالتشيو تم حسمه بالفعل خلال الجولات الماضية رسميًا لمصلحة نادي نابولي، ولكن ستكون مباراة مثيرة بلا شك ولافتة للأنظار من قبل مشجعي كلا الفريقين، وبالأخص لنادي إنتر الذي يسعى للوصل للنقطة 69 لخطف المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي من نادي يوفنتوس.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام إنتر ميلان اليوم في الدوري الإيطالي 2023

المدرب: لوتشيانو سباليتي

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو ، رحماني ، مين جاي كيم ، أوليفيرا

خط الوسط: أنغويسا ، لوبوتكا ، زيلنيسكي

خط الهجوم: بوليتانو ، أوسيمين ، كفاراتسيخيليا

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام نابولي اليوم في الدوري الإيطالي 2023

المدرب: سيموني إنزاغي

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: أتشيربي ، دي فري ، دي أمبروزيو

خط الوسط: غوسينس ، غاليارديني ، بروزوفيتش ، باريلا ، دارميان

خط الهجوم: كوريا ، لوكاكو