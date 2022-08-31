تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم هي من ضمن اهتمامات عشاق الجانرز في كل مكان، حيث يريد الجميع معرفة التشكيلة التي سيدخل بها أرتيتا اليوم أمام نظيره جيرارد.

ويلتقي اليوم متصدر الدوري الإنجليزي آرسنال مع أستون فيلا على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليغ، حيث يتطلع الجانرز بقيادة أرتيتا أن يواصل تألقه هذا الموسم بعد أن حقق العلامة الكاملة في الجولات الماضية ليصبح في رصيده 12 نقطة.

أما أستون فيلا فمن الواضح أنها ليست البداية المثالية هذا الموسم الذي كان يتمناها الفريق ومدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، حيث ما يزال متذيلًا لترتيب الدوري الإنجليزي في المركز 16، ويمتلك في رصيده حتى الآن 3 نقاط فقط.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم تم الحديث عنها من قبل بعض المواقع والمصادر الأوروبية، حيث من المتوقع أن أن يعتمد المدرب ميكل أرتيتا على خطة لعب 1-3-2-4، وستكون الأسماء التالية من ضمن تشكيلة الفريق المتوقعة لمواجهة اليوم وهي:

الحراسة: رامسدايل

الدفاع: وايت – ساليبا – ماغاليس – تيرني

الوسط: تشاكا – لوكونغا – أوديغارد

الهجوم: مارتينيلي – جيسوس - ساكا

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