جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 سيكون حافلًا ومليئًا بالحماس والإثارة، بداية من الدوري الإنجليزي ومواجهاته النارية، ووصولًا إلى الدوريات العربية واللقاءات المنتظرة بين عدد من الأندية السعودية في الدوري السعودي.

وتنطلق اليوم عدد من المواجهات المنتظرة في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي، وأبرزها مواجهة ليفربول مع نيوكاسل يونايتد في الجولة الخامسة، ولقاء يوفنتوس مع سبيتسيا في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مواجهة باريس سان جيرمان ضد تولوز في الدوري الفرنسي.

أيضًا سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع مبارتين في الدوري السعودي للمحترفين أو باسمه الجديد دوري روشن السعودي، حيث يلتقي الهلال مع الفيحاء، والفتح مع الباطن.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة الخامسة

أرسنال ضد أستون فيلا – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

بورنموث ضد وولفرهامبتون – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 XTRA

مانشستر سيتي ضد نوتنغهام فورست – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

وست هام ضد توتنهام – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 XTRA

ليفربول ضد نيوكاسل – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة الرابعة

سامبدوريا ضد لاتسيو – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

يوفنتوس ضد سبيتسيا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

نابولي ضد ليتشي – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 2

الدوري الفرنسي – الجولة الخامسة

باريس سان جيرمان ضد تولوز – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة الثانية

الباطن ضد الفتح – الموعد: 6:55 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الهلال ضد الفيحاء – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

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