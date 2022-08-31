موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي هو اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، حيث يستعد المدفعجية لملاقاة فرقة ستيفن جيرارد ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليغ.

آرسنال تحت قيادة أرتيتا حتى الآن بالعلامة الكاملة منذ بداية الموسم الجديد، حيث يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، وينتظر اليوم عشاق آرسنال أن يواصل فريقهم على نفس المستوى من خلال تحقيق الانتصار الخامس وحصد الثلاث النقاط والبقاء في طليعة الترتيب.

أما أستون فيلا يبدو أنه يعاني هذا الموسم، حيث أن فريق المدرب ستيفن جيرارد حقق فوز واحد فقط وتعرض للخسارة 3 مرات ليقبع حاليًا في المركز الـ16 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط فقط.

موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي هو اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، حيث يستضيف الجانرز على ملعبه "استاد الإمارات" فريق أستون فيلا في الأسبوع الخامس من البريميرليغ.

وسيتم بث مباراة آرسنال وأستون فيلا في تمام الساعة 9:30 م بتوقيت السعودية على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

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