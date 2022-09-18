تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

يستعد اليوم آرسنال لاستعادة الصدارة في الدوري الإنجليزي، حيث في حال حقق المدفعجية الفوز اليوم سيعود المركز الأول لهم، وحتى الآن آرسنال بقيادة أرتيتا يقدم أداءً لافتًا ولم يتعرض منذ بداية الموسم إلّا لخسارة وحيدة وكانت أمام مان يونايتد.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة آرسنال وبرينتفورد ظهر اليوم الساعة 02:00 م بتوقيت السعودية، حيث سيحل آرسنال ضيفًا على برينتفورد على ملعب "غريفين بارك" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام برينتفورد اليوم تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، ومن المقرر أن يعتمد المدرب ميكل أرتيتا خطة لعب 4-2-3-1، وسيدخل ضمن تشكيلة آرسنال اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: رامسدايل

الدفاع: وايت – ساليبا – ماغاليس - تيرني

الوسط: تشاكا – بارتي – أوديغارد – ساكا - مارتينيلي

الهجوم: غابرييل خيسوس

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