جدول مباريات اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى مواعيد أبرز المباريات اليوم في الدوري العربية والأوروبية والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم سيكون حافلًا ومليئًا بالحماس والإثارة في معظم الدوريات العالمية، حيث أن عشاق الساحرة اليوم لن يجدوا وقتًا للفراغ وستكون هناك العديد من المواجهات القوية والنارية.

ومن أبرز مباريات اليوم هي قمة الدوري الإسباني وديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إلى جانب مباراة قوية أخرى في الدوري الإسباني وهي فياريال وإشبيلية.

أيضًا تستمر الإثارة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي آرسنال برينتفورد، وإيفرتون مع وست هام، في حين تأجلت مبارتين لجنازة الملكة إليزابيث، وعلى صعيد الدوري الإيطالي ستكون هناك مواجهات حماسية في الكالتشيو أبرزها ميلان ضد نابولي، روما ضد أتالانتا.

جدول مباريات اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة الثامنة

برينتفورد ضد آرسنال – الموعد: 2:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

إيفرتون ضد وست هام – الموعد: 4:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة السادسة

فياريال إشبيلية – الموعد: 5:15 بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة السابعة

مونزا ضد يوفنتوس – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

روما ضد أتالاتنا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

ميلان ضد نابولي – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

الدوري الفرنسي – الجولة الثامنة

ليون ضد باريس سان جيرمان – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

ملخص مباراة توتنهام وليستر سيتي 6-2 الدوري الإنجليزي