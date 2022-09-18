موعد مباراة آرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

يستعد اليوم عشاق الكرة الأوروبية لمتابعة منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث من أبرز لقاءات اليوم مباراة آرسنال ضد برينتفورد التي سيحل فيها المدفعجية ضيوفًا على ملعب "غريفين بارك".

ويسعى آرسنال تحت قيادة أرتيتا في مباراة اليوم إلى العودة إلى الصدارة والمركز الأول في ترتيب الدوري، حيث يتصدر حاليًا كل من مان سيتي وتوتنهام برصيد 17 نقطة بعد فوز كليهما يوم أمس.

موعد مباراة آرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة آرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، حيث يحل آرسنال ضيفًا على برينتفورد على ملعب "غريفين بارك" في تمام الساعة 2:00 م بتوقيت السعودية، في منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة آرسنال ضد برينتفورد على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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