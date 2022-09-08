تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام زيوريخ اليوم في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة بالإضافة إلى القناة الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

ويبدأ اليوم نادي آرسنال مشواره في الدوري الأوروبي تحت قيادة أرتيتا الذي أبهر الجميع بنتائج المدفعجية منذ بداية الموسم، حيث يتصدر حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تحقيق 5 انتصارات وخسارة وحيدة أمام مان يونايتد في الجولة الماضية.

ومن المقرر بث مباراة آرسنال وزيوريخ في الدوري الأوروبي اليوم على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام زيوريخ اليوم في الدوري الأوروبي

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام زيوريخ اليوم في الدوري الأوروبي نستعرضها لكم فيما يلي بحسب ما نقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، حيث سيعتمد أرتيتا مساء اليوم أمام زيوريخ خطة لعب 4-3-3، ومن المتوقع أن تدخل الأسماء التالية في تشكيلة آرسنال اليوم:

الحراسة: تيرنر

الدفاع: تومياسو – هولدينغ – مغاليس – تيرني

الوسط: أوديغارد – لوكونغا – فييرا

الهجوم: ساكا – نيكيتاه - ماركينيوس

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