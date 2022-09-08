جدول مباريات اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 تستمر خلاله الأحداث الكروية والمواجهات في العديد من المنافسات والبطولات على الصعيد الأوروبي والعربي.

ويتلقى اليوم عشاق ومتابعي كرة القدم جرعة مضاعفة من الحماس والإثارة، حيث تنطلق اليوم 8 مباريات من دور المجموعات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

وأبرز لقاءات اليوم مباراة مان يونايتد أمام ريال سوسيداد، بالإضافة إلى مباراة أخرى يحل فيها آرسنال متصدر الدوري الإنجليزي ضيفًا على زيوريخ السويسري.

جدول مباريات اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الأوروبي – دور المجموعات

زيوريخ ضد آرسنال – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة – beIN Sports 1 HD Premium

لودوجوريتس ضد روما – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة – beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

لاتسيو ضد فينورد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

دوري المؤتمر الأوروبي – دور المجموعات

فيورنتينا ضد ريجاس فوتبولا سكولا – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD

فياريال ضد ليخ بوزان – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 4 HD

وست هام ضد ستيوا بوخارست – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD English

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